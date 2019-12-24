Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım - Son Dakika Dünya

Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım

6 saat önce

Elektrikli araç üreten Rivian startup şirketi bitirdiği son yatırım roundunda toplam 1,3 milyar dolar elde etti. 2009 kurulan şirketin halihazırdaki değerinin 5 ila 7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım, System.String[]

Elektrikli araç üreten Rivian 1,3 milyar dolar yatırım aldı.


Başta fon yöneticisi T. Rowe Price olmak üzere Amazon ve Ford Motor Rivian'a yatırım yapan şirketler arasında yer aldı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:51 
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