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Elektrikli araç üreticisi Rivian'a 1,3 milyar dolar yeni yatırım
6 saat önce
Elektrikli araç üreten Rivian startup şirketi bitirdiği son yatırım roundunda toplam 1,3 milyar dolar elde etti. 2009 kurulan şirketin halihazırdaki değerinin 5 ila 7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor
Elektrikli araç üreten Rivian 1,3 milyar dolar yatırım aldı.
Başta fon yöneticisi T. Rowe Price olmak üzere Amazon ve Ford Motor Rivian'a yatırım yapan şirketler arasında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:51
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