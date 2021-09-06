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Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü - Son Dakika

Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü

06.09.2021 10:20

TÜBİTAK'ın Teknofest kapsamında düzenlediği 'Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na 'EVA Team' isimli Elektrikli Araç Takımıyla katılan Altınbaş Üniversitesi, 'Elektromobil Performans' kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK'ın Teknofest kapsamında düzenlediği 'Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na 'EVA Team' isimli Elektrikli Araç Takımıyla katılan Altınbaş Üniversitesi, 'Elektromobil Performans' kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. EVA Team takımının aldığı ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal tarafından duyuruldu. Takımın aldığı ödül ise TEKNOFEST'te yapılacak törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TÜBİTAK tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' büyük bir heyecana sahne oldu. 6 gün boyunca süren yarışlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlar en iyi dereceye sahip olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yapılan organizasyonda 'EVA Team' isimli takımı ve 'EVA 2S' isimli elektrikli aracıyla katılan Altınbaş Üniversitesi, final yarışlarında 'Elektromobil Performans' kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 4 farklı yarışmada insansız hava aracı, su altı aracı, otonom araç ve elektrikli araç ile yarışan Altınbaş Üniversitesi'nin elektromobil alanında ödül alması, takım ve danışman öğretim üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı. 'EVA Team' takımının üçüncülük ödülünü aldığı, düzenlenen törenle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ve tarafından yarışların sonrasında duyuruldu.

'MİLLİLİK VE VERİMLİLİK ÖNEMLİ'

Amaçlarının öğrencileri geleceğin teknolojisine hazır hale getirmek olduğunu ifade eden Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, şunları söyledi:

'TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu elektrikli araç verimlilik yarışmasına üçüncü kez katılıyoruz. TEKNOFEST kapsamındaki 4 yarışmada da yer alıyoruz. Hem İHA'mız hem denizaltımız, otonom aracımız ve elektrikli aracımız yarışmalarda finallere katılmaya hak kazandı. Efficiency Challenge yarışlarında ise, tüm elemeleri geçerek final yarışlarında Elektromobil Performans kategorisinde üçüncü olduk. Türkiye açısından son derece önemli bir adımdı bu. Başta TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ön ayak olan herkesi tebrik etmek gerekiyor. Burada büyük bir heyecan var. Üniversitelerin dışında liselerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz elektrikli araçlarını yaparak geldiler. İki şey önemli; bunlardan biri millilik. Bugün yarışmakta olan araçların çok büyük bir bölümü yüzde 90'ın üzerinde yerli ve milli teknolojiyle kendileri üreterek buraya geldiler. İkincisi de verimlilik, buraya gelen araçlar en az enerji sarfiyatıyla yarışları tamamlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bu anlamda çok önemli hamleler atmakta olduğunun en güzel göstergesine şahitlik ediyoruz. Altınbaş Üniversitesi olarak bünyemizde kurduğumuz Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi yoluyla bu yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. Bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyor ve diğer yarışmacılara başarılar diliyorum.'

'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ TEORİK BİLGİYİ PRATİĞE DÖKMEK'

Bu tür organizasyonların, öğrencilerin aldığı teorik eğitimi pratiğe dökme açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk: 'Üç yıl önce kurulan bir takımız. Kurulduğumuz ilk yılda üçüncülük ödülü almıştık sonraki yıllarda da çalışmalarımıza devam ettik. Bu yıl da yine aynı şekilde dönem başında yaklaşık bir yıllık bir emeğin sonucunda bugün buradayız. Yarışlar boyunca gerçekleştirilen tüm teknik rapor süreçlerini, ön elemeleri, teknik kontrolleri geçerek iki günlük yarışlar sonucunda üçüncülük ödülü elde ettik. Bizim bu takımı kurarken en büyük amacımız öğrencilerimizin sadece derslerde gördükleri teorik bilgiyle kalmamalarını sağlamaktı. Derslerde elde ettikleri teorik bilgileri ürüne, pratiğe dönüştürmelerini sağlamaktı. Bunda da başarılı olduklarını görüyoruz. Bu projeye katkı sağlayan tüm danışman hocalarımıza, üniversite yönetimimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyor, bu başarıda en büyük paya sahi olan öğrecilerimizi kutluyorum' dedi.

'BİRBİRİMİZİ MOTİVE EDEREK ÇALIŞTIK'

Takım içinde çok güzel bir enerji olduğunu ifade eden takım kaptanı Oğuzhan Tavukçu, bu tür organizasyonların kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek 'Bugün üçüncü kez yarışlara katılmak için geldik. Takım olarak çok heyecanlıyız. Çok iyi hazırlandık, üç yıllık bir serüvenin sonucunda buradayız. Birinci gün yarışlarında ve genel sıralamada üçüncülük elde ettik.. Yaptığımız işin arkasında çok büyük bir ekip var. Sabah akşam çalışan, birbirine destek olan bir ekibiz. Hem atölyelerde hem de günlük hayatında çok iyi bir arkadaşlık ilişkisi içerisinde olan bir takım kurduk. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum, sonuç ne olursa olsun hepsi çok iyi çalıştı. Sonuç ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza eminiz ve hepimiz birbirimize güveniyoruz. Sadece elektrikli araç değil insansız hava aracı, su altı aracı ve otonom araç için de aynı ekiple çalışıyoruz. 4 farklı projenin içerisindeyiz. TEKNOFEST'in bütün yarışlarına katılmak istiyoruz ve bu nedenle yıl boyunca birbirimizi motive edip çok çalıştık' dedi.

Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü
Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü
Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü
Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü
Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü
Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü
Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü

Hasan Mandal, Mehmet Fatih, Teknofest, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi'ne performans ödülü - Son Dakika


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