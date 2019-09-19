Elektrikli araç yarışlarında final başlangıcını TÜBİTAK Başkanı yaptı

TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"Ülkemiz teknolojiyi kullanandan çok, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında"

KOCAELİ - TÜBİTAK tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın startını verdiği final yarışları ile devam ediyor. Yarışların önemine değinen Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ülkemiz teknolojiyi kullanandan çok, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında" dedi.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar, Körfez pistinde ödül için yarıştı. Araçları dereceye giren öğrenciler büyük heyecan yaşarken, dereceye giren takımlar ise İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından küresel güçlükler ve teknolojik gelişmeler odağında yenilenebilir enerji kaynaklarının araç teknolojilerinde kullanımına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 15.'si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli Körfez Pisti'nde başladı. 14 Eylül Cumartesi günü, kayıtların alınması ile başlayan yarışlar, dün elektromobil ve hidromobil kategorilerinde gerçekleştirilen final yarışlarıyla devam etti. Bugün ise 2. final heyecanı yaşanıyor.

2. final yarışlarının startını TÜBİTAK Başkanı Mandal verdi

Elemeleri geçen 33 araç TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın start vermesi ile yarışa başladı. Yarışlara katılan üniversitelerin rektörlerinin de takip ettiği yarışlar için vatandaşlar ve öğrenciler tribünleri doldurdu. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlar, akşam saatlerinde tamamlanacak. Final yarışlarının tamamlanmasıyla birlikte kesin sonuçlar ve ödül alacak takımlar ilan edilecek. Finalde dereceye giren takımlar, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde düzenlenecek ödül törenine katılacak ve araçları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek.

"Ülkemiz teknolojiyi kullanandan çok, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında"

Yarışlar esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Alternatif enerjili araç yarışlarımızı 2004-2005 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Önce güneş enerjili, daha sonra elektromobil kategorisinde, daha sonra hidromobil, 2018 yılında da otonom yarışlarını düzenlemeye başladık. Biz 2 yıldır da bu yarışlarımızı TEKNOFEST kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bugün finale ulaşacağız ve dereceye giren takımlarımız TEKNOFEST kapsamında sergilenecek. Biz bu yarışları TÜBİTAK olarak önemsiyoruz. Çünkü ülkemiz teknolojiyi kullanandan çok, teknolojiyi üreten bir ülke olma noktasında. Bunun için hepimiz çalışıyoruz. TEKNOFEST'te bu sürece önemi bir farkındalık ve katkı sağlıyor" dedi.

"Artık öğrenciler mutlaka yerli bir parça kullanmak zorundalar"

Düzenlenen yarışlar ve amaçları hakkında da bilgiler aktaran Mandal, "Buradaki öğrencilerimiz bir yıl süreyle araçlarını tasarladılar. 63 araç buraya geldi. Teknik yeterlilikler konusunda çok hassasız. O süreçte değerlendirmelerde elenen araçlarımız oldu. 33 araç bugün burada yarışıyor. Bakıldığında bu arkadaşlarımızın değişik bir takım çalışmasıyla ve değişik disiplinlerde yaptıkları tasarım. Bu yıl bir zorunluluk getirildi. Artık öğrenciler mutlaka yerli bir parça kullanmak zorundalar. Ondan dolayı 63 sayılarından 33 sayısına düştü. Ama hislerimiz yerli ve millilik konusunda sadece tasarım değil, yarışta başarılı olmak değil, kullandıkları parçaların da yerli olmasını istedik. Bundan dolayı tüm bu sürecin içinde olan üniversitelerimize, yarışmada yer alan arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ülkemizin bölgesel ve küresel alanda lider olmasında büyük katkıları olacak"

Düzenledikleri yarışlarla öğrencilerin çalışmalarını ortaya çıkarmak ve milli ve terli teknoloji hamlesine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Mandal, "Süreç TEKNOFEST kapsamında devam ediyor. Bugün öğleden sonra İnsansız Hava Araçları yarışlarımız Yenikapı'da final yapacak. Her iki grubun da ödül törenini Cumartesi günü TEKNOFEST esnasında gerçekleştireceğiz. Ülkemizin küresel alandaki rekabeti ve liderliği bizim insan kaynaklarımızla mümkün. İnsan kaynaklarımızın da kendilerinin tasarladığı, geliştirdiği teknolojiler de bu yarışlarda ortaya çıkacak. Bugün bazı araçlarımızın teknik yeterlilikleri bizi çok fazla ikna etmeyebilir. Ama bu kuvvetli bir başlangıç. Biz inanıyoruz ki bu arkadaşlarımız Türkiye'nin geleceğindeki yerli ve milli teknoloji hamlemizde ülkemizin bölgesel ve küresel alanda lider olmasında büyük katkıları olacak. Ben bundan dolayı hepsine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.