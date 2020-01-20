Elektrikli aracın bataryasını şarj etmek benzinli aracın deposunu doldurmaktan daha mı pahalı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elektrikli aracın bataryasını şarj etmek benzinli aracın deposunu doldurmaktan daha mı pahalı? - Son Dakika Dünya

Elektrikli aracın bataryasını şarj etmek benzinli aracın deposunu doldurmaktan daha mı pahalı?

6 saat önce

Avrupa'nın önde gelen şarj istasyonu şirketlerinden Ionity, kWh ücretlerine zam yapma kararı aldı. Son açıklanan zamlarla birlikte elektrikli aracın bataryasını doldurmak benzinli bir aracın deposunu doldurmaktan daha pahalıya gelecek.

Elektrikli aracın bataryasını şarj etmek benzinli aracın deposunu doldurmaktan daha mı pahalı?, System.String[]

Avrupa'nın önde gelen şarj istasyonu şirketlerinden Ionity, kWh ücretlerine zam yapma kararı aldı. Son açıklanan zamlarla birlikte elektrikli aracın bataryasını doldurmak benzinli bir aracın deposunu doldurmaktan daha pahalıya gelecek.


Münih merkezli şirket, 31 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. 8 euro olan sabit abonelik ücretine ilave 0,79 €/kWh fiyat uygulanacak. Bu şartlarda 60 kWh gücünde bataryaya sahip araç 47 euroya dolarken, 100 kWh için ödenecek bedel 79 euroyu bulacak.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:02 
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