Elektrikli Aracın Kontağını Çevirince Olan Oldu
19 dakika önce
Muğla'nın Menteşe İlçesinde 48 DV 146 plakalı aracın sürücüsü T.Y. elektrikli arabasıyla iki çocuğu ve annesini eve götürdüğü sırada kırmızı ışıkta durdu.
Muğla
'nın Menteşe
İlçesinde 48 DV 146 plakalı aracın sürücüsü T.Y. elektrikli arabasıyla iki çocuğu ve annesini eve götürdüğü sırada kırmızı ışıkta durdu.
Araçtan garip kokular alan sürücü, elektrikli aracına bakmak için anne ve çocuklarını indirdiği sırada araç alev aldı. Ardından elektrikli araçta bir anda patlama meydana geldi. Sürücü ise anne ve çocukları ile birlikte patlamadan son anda kurtuldu. Araç ise küle döndü.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:47 Kaynak: İHA
Türkiye'de İkinci El Araba Alma Nedenleri Arasında İlk Olarak Eşin Dostun Arabasını Satması Geliyor
Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi