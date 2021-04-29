Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı - Son Dakika

Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı

29.04.2021 09:17
Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı, System.String[]

Dünyada satılan elektrikli araçların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre rekor (yüzde 41) artışla 3 milyon oldu.

Dünyada satılan elektrikli araçların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre rekor (yüzde 41) artışla 3 milyon oldu. Tüketiciler elektrikli araçlara 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 120 milyar dolar harcama yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, küresel otomotiv endüstrisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de büyük bir şok yaşadı ve bir önceki yıla göre yüzde 16 daraldı.

Otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen, geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Tüketicilerin elektrikli araçlara yaptığı harcama 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 120 milyar doları buldu. Aynı zamanda, hükümetlerin elektrikli araçlara sağladığı destek ve teşvikler de 14 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında rekor olarak kayda geçen bu artışla, dünyada kullanımda olan toplam elektrikli araçların sayısı 10 milyonu aştı.

Ayrıca, toplam elektrikli kamyonet, kamyon ve otobüslerin sayısı da yaklaşık 1 milyona ulaştı. Bu dönemde halka açık hızlı ve yavaş şarj ünitesi sayısı 1 milyon 300 bin oldu.

Geçen yıl küresel elektrikli araç filosunun toplam elektrik tüketimi 80 teravatsaatin üzerinde gerçekleşti. Bu tüketim Belçika'nın bugünkü elektrik tüketimine karşılık gelirken, elektrikli araçların talebi küresel elektrik tüketiminin yüzde 1'ini oluşturdu.

Avrupa ilk kez Çin'i "solladı"

Avrupa, geçen yıl ilk defa Çin'i geride bırakarak 1,4 milyon adet satışı gerçekleştirdi ve 2019'a göre satışları ikiye katladı. Çin'deki elektrikli araç satışları ise bu dönemde yüzde 9 artışla 1,2 milyon adet olarak kayıtlara geçerken, ABD'de 295 bin elektrikli araç satıldı.

Çin'in toplam elektrikli araç filosu geçen yılki satışların ardından 4,5 milyona, Avrupa'nın ise 3,2 milyona yükseldi.

Dünyada elektrikli taşıtlarındaki büyümede, hükümetlerin izlediği destekleyici politikalar, ülkelerin elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere sunduğu teşvikler, marka ve model çeşitliliği ve batarya üretimindeki maliyetlerin düşmeye devam etmesi gibi sebepler etkili oldu.

Araç üreticileri geçen yıl tüketicilere 370 elektrikli araç modeli sunarken, bu rakam 2019'a göre yüzde 40 artış gösterdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 140 artış

Elektrikli araç satışlarındaki büyüme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 140 yükseldi.

Söz konusu dönemdeki artışta Çin'de 500 bin, Avrupa'da ise 450 bin adet elektrikli araç satışı belirleyici rol oynadı.

2030'da 145 milyon elektrikli araç yollarda

Dünyada elektrikli araç pazarının gelecek 10 yılda önemli bir büyüme kaydedeceğini öngören rapora göre, mevcut politikalar ve eğilimler ışığında 2030'da yollardaki toplam elektrikli araç, ağır vasıta, kamyonet ve otobüslerin sayısı 145 milyona ulaşacak.

Öte yandan, hükümetlerin uluslararası iklim ve enerji hedeflerini hızlandırmaları durumunda bu rakam 230 milyonu bulabilir.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araçların dünya çapında sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için olmazsa olmaz bir rol oynadığını belirterek, "Mevcut satışlar oldukça cesaret verici fakat iklim ve enerji hedeflerimiz satışların daha hızlı şekilde artmasını gerektiriyor. Hükümetler, ekonomik toparlanma paketlerini kullanarak batarya üretimi ve şarj altyapısı geliştirmeye yatırım yapılmasını sağlamalı ve elektrikli araçların daha hızlı şekilde entegrasyonu gerçekleştirilmeli." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomotiv Endüstrisi, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


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