Son Dakika Haberleri: Elektrikli Araçlar ve Teknolojileri Topluluğu milli projeler için destek arıyor
Son Dakika Güncel Elektrikli Araçlar ve Teknolojileri Topluluğu milli projeler için destek arıyor

Elektrikli Araçlar ve Teknolojileri Topluluğu milli projeler için destek arıyor

17 dakika önce

Malatya İnönü Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Teknolojileri Topluluğu (EATT) üyeleri bir araya gelerek, istişarede bulunup, projelerine sponsor konusunda destek verecek iş adamlarını aradıklarını dile getirdiler.

Elektrikli Araçlar ve Teknolojileri Topluluğu milli projeler için destek arıyor, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Teknolojileri Topluluğu (EATT) üyeleri bir araya gelerek, istişarede bulunup, projelerine sponsor konusunda destek verecek iş adamlarını aradıklarını dile getirdiler.


Fethi Gemuhluoğlu Amfisinde düzenlenen"Tanışma ve Proje Tanıtım Toplantısı" na Topluluk Başkanı Melih Erişir, Topluluk Danışmanı Dr. Tarkan Koca, Elektromobil Takım Kaptanı Hamza Mercimek, topluluk üyeleri ve öğrenciler katıldı. Topluluk Danışmanı Dr. Tarkan Koca, yaptığı konuşmada, günümüz dünyasındaki elektrikli araçların durumu ve gelecekteki yeri hakkında bilgi verdi.


Topluluk Başkanı Melih Erişir ise, topluluğun kurulum aşaması, topluluğun amaçları ve hedefleri ve gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi vererek, "Amacımız elektrikli araçlara dayalı projeler üretmek ve bu projelerle üniversitemizi Ulusal ve Uluslararası kulvarda bu projelerle tanıtmaktır. Daha sonra gerçekleştirdiğimiz bu projelerin günlük hayatta yer almasını sağlamak da amaçlarımız arasındadır" dedi. Son olarak kürsüye çıkan Elektromobil Takım Kaptanı Hamza Mercimek de, proje tanıtımını gerçekleştirdi. Proje hakkında geniş çaplı bilgi veren Mercimek amaçlarını "Her yıl onlarca üniversitenin katıldığı 'TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektromobil' yarışlarında İnönü Üniversitesinin de yer almasını sağlamak" diye konuştu.


Çalışmalarının 6 aydır sürdüğünü belirten Hamza Mercimek projelerini gerçekleştirmek için tek eksikliklerinin sponsor olduğunu ve Malatya'nın önde gelen iş adamlarından destek beklediklerini kaydetti. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Fethi Gemuhluoğlu, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
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