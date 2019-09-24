Son Dakika Haberleri: Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi
Son Dakika Ekonomi Haber

Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi

24 dakika önce

İngiltere'de ana muhalefet olan İşçi Partisi, iktidara gelmesi halinde beş yıl boyunca halkın elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin faizsiz kredi verilmesi vaadinde bulundu.

Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi, System.String[]

İngiltere'de ana muhalefet olan İşçi Partisi, iktidara gelmesi halinde beş yıl boyunca halkın elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin faizsiz kredi verilmesi vaadinde bulundu.

Brighton'da düzenlenen İşçi Partisi Kongresi'nde partinin İngiltere'deki genel seçim sonrası iktidara gelmesi halinde ilk beş sene içerisinde vatandaşların elektrikli araç satın almasını teşvik etmek için toplam 60 milyar sterlin seviyesinde faizsiz kredi verilmesini planladığı bildirildi.

İşçi Partisi'nin planına göre elektrikli araç satın almak isteyenlere yaklaşık 33 bin sterline kadar faizsiz kredi verilecek. İlk etapta 2,5 milyon kişinin elektrikli araç sahibi olması sağlanacak.Kamu finansmanı ise oluşturulacak toplam hacmi 250 milyar sterlinlik ulusal dönüşüm fonundan sağlanacak.

Karbon salınımı konusundaki sanayi dönüşümünü desteklemeyi programında öncelikli hale getiren parti, İngiliz otomotiv sanayisine elektrikli araç üretimine geçişini hızlandırmak için yaklaşık 5,8 milyar sterlinlik yatırım yapmayı planlıyor.

Partinin programında öne çıkan diğer bir vaat ise İngiltere'de "gigafactories" olarak adlandırılan elekrikli araç pillerini üretecek üç fabrikanın kurulması için 2,3 milyar sterlin seviyesinde kamu yatırımının yapılması.

Bu fabrikaların yüzde 51 hissesinin kamuya ait olması ve toplamda 9 binden fazla kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

İşçi Partisi ayrıca genel seçimlerin kazanılması halinde 37 yeni rüzgar tarlasının kurulması için 12 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasını vaadinde bulundu.

İşçi Partisi, İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan iflas alarmı veren Thomas Cook'a ilişkin açıklama Fransa, Almanya ve İngiltere, Suudi petrol tesislerine yapılan saldırı için İran'ı sorumlu tuttu Dolar/TL 5,6810 seviyesinden işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 11:47:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli araçlara 60 milyar sterlinlik faizsiz kredi vaadi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]