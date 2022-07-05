Elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi! Hangi model ne kadar oldu?

Artan döviz kuru ve enflasyon sonucunda elektrikli arabaların fiyatları da oldukça pahalı seviyelere geldi. Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi, bazı modellerde 300 bin TL'ye kadar indirimler yaşanacak. İşte ÖTV indirimi sonrasında yeni elektrikli araba fiyatları.

Elektrikli arabalar için yeni ÖTV indirimi

Resmi Gazete'de paylaşılan yeni düzenleme ile birlikte elektrikli arabalar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Araç fiyatları için yeni standart 160 kW olarak belirlenirken, vergi oranları da buna göre düzenlendi. Karar sonrasında motor gücü 160 kW'ı ve matrahı 700 bin TL'nin altında olan elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 10 olacak.

Yeni karara göre ayrıca motor gücü 160 kW'ın altında, fakat matrahı 700 bin TL'yi aşan araçlarda yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW'ı geçen ve matrahı 750 bin TL'nin altında kalanlarda yüzde 50, son olarak hem motor gücü 160 kW'ı hem de matrahı 750 bin TL'yı geçen otomobillerde yüzde 60 ÖTV uygulanmaya başlanacak.

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Yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte Türkiye pazarındaki birkaç modelde ciddi ucuzlamalar olacak. Çinli üreticilerden Skywell ET5 ve Seres 3'ün yüzde 10'luk dilime gireceği hesaplanıyorken, her iki modelde de 300 bin TL'den fazla indirim bekleniyor. Hyundai Kona ve MINI Cooper SE de ÖTV'si düşen modellerden olacak.