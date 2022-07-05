Elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi! Hangi model ne kadar oldu? - Son Dakika
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Elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi! Hangi model ne kadar oldu?

05.07.2022 15:00
Elektrikli araçlara ÖTV düzenlemesi! Hangi model ne kadar oldu?

Elektrikli arabalar için yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre bazı araçlarda 300 bin TL'den fazla indirim olacak.

Artan döviz kuru ve enflasyon sonucunda elektrikli arabaların fiyatları da oldukça pahalı seviyelere geldi. Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi, bazı modellerde 300 bin TL'ye kadar indirimler yaşanacak. İşte ÖTV indirimi sonrasında yeni elektrikli araba fiyatları.

Elektrikli arabalar için yeni ÖTV indirimi

Resmi Gazete'de paylaşılan yeni düzenleme ile birlikte elektrikli arabalar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Araç fiyatları için yeni standart 160 kW olarak belirlenirken, vergi oranları da buna göre düzenlendi. Karar sonrasında motor gücü 160 kW'ı ve matrahı 700 bin TL'nin altında olan elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 10 olacak.

Yeni karara göre ayrıca motor gücü 160 kW'ın altında, fakat matrahı 700 bin TL'yi aşan araçlarda yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW'ı geçen ve matrahı 750 bin TL'nin altında kalanlarda yüzde 50, son olarak hem motor gücü 160 kW'ı hem de matrahı 750 bin TL'yı geçen otomobillerde yüzde 60 ÖTV uygulanmaya başlanacak.

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Yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte Türkiye pazarındaki birkaç modelde ciddi ucuzlamalar olacak. Çinli üreticilerden Skywell ET5 ve Seres 3'ün yüzde 10'luk dilime gireceği hesaplanıyorken, her iki modelde de 300 bin TL'den fazla indirim bekleniyor. Hyundai Kona ve MINI Cooper SE de ÖTV'si düşen modellerden olacak.

ModelMotor GücüFiyatÖTV değişikliğiMini Cooper137 kW823.746 TLYüzde 60'tan yüzde 10'aSeres 3120 kW790.625 TLYüzde 60'tan yüzde 10'aSkywell ET5150 kW713.854 TLYüzde 60'tan yüzde 10'aHyundai Kona 100 kW787.600 TLYüzde 25'ten yüzde 10'a

Elektrikli araçlara yönelik yeni ÖTV kararının genel olarak orta segmentteki araçları etkilediğini söylemek mümkün. Üst seviye Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQE veya Mercedes-Benz EQA gibi modeller hem matrah hem de motor gücünden dolayı aynı vergi dilimine (yüzde 60) tabi olacak.

Daha önce Şubat ayında alınan kararla motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti.

Ayrıca geçtiğimiz gün ortaya çıkan habere göre, yerli otomobil TOGG için özel bir vergilendirme yapılacak.

Siz elektrikli araba ÖTV düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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