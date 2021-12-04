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Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar - Son Dakika

Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar

04.12.2021 11:30
Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar

İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programı öğrencileri, sanal simülasyon laboratuvarında tam elektrikli, hibrit ve elektrikli otobüs gibi araçların bakım ve onarımını öğreniyor.

İnönü Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programı öğrencileri, sanal simülasyon laboratuvarında tam elektrikli, hibrit ve elektrikli otobüs gibi araçların bakım ve onarımını öğreniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İnönü Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansının iş birliğiyle hayata geçirilen sanal simülasyon laboratuvarı, OSB MYO Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programı öğrencilerince kullanılmaya başlandı.

İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Koyunoğlu, AA muhabirine, üniversite bünyesinde söz konusu programı yeni açtıklarını, 7 üniversitede daha bu programın bulunduğunu söyledi.

Bu bölümde geleceğin araçlarına teknik personel yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Koyunoğlu, " TOGG'un seri üretime geçmesiyle satış sonrası servis ve bakım ihtiyacını karşılayacak teknik elemanları nitelikli şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Koyunoğlu, şöyle devam etti:

"Elektrikli araçların her türlü montaj ve demontajının simülasyon ortamında öğrenciler tarafından yapılmasını sağladık. Bu, Türkiye'de elektrikli araçlar alanında üniversitelerde uygulanan ilk sanal simülasyon laboratuvarı projesidir. Bundan sonraki eğitimlerimiz sanal ortamda yapılacak simülasyon ile gerçekleştirilecek."

OSB MYO Müdürü Dr. Necati Özbey ise TOGG'a teknik eleman yetiştirilmesine katkıda bulunduklarını anlattı.

Okulda 1162 öğrenci bulunduğunu, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programında ise 81 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Özbey, "Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. Müfredat hangi konuyu içeriyorsa mekanik, elektronik, bilgisayar ve elektronik, iletişim gibi, o dersin hocası sanal simülasyon üzerinde bire bir göstermekte. Türkiye'de ilk biz uyguluyoruz, daha fazla geliştireceğiz. Programımızdan bu yıl 37 öğrenci mezun olacak." ifadelerini kullandı.

"Yeni teknolojilerle öğrencilerin tanışmasını sağlıyor"

OSB MYO Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi İsmail Can Dikmen ise öğrencileri gelecekte karşılaşacakları yüksek teknolojiyle tanıştırmak istediklerini vurguladı.

Her aracı ayrı ayrı modelleyerek simülasyona dahil ettiklerini, bu sayede öğrencilerin hem montaj hem de demontaj yapabildiğini, senaryolar dahilinde tasarım, tamir ve hesaplama gerçekleştirdiğini dile getiren Dikmen, şunları kaydetti:

"Bu simülasyon cihazında 5 farklı platform ele alındı. Bunların 3'ünü tam elektrikli araç, birini hibrit elektrikli araç, birini de otobüs şeklinde planladık. Öğrencilerin aşinalıkları artmakta. Aynı zamanda öğrenciler parçaların arızalı olması durumunda arıza tespiti de yapabilmekte. Bu da çok yüksek maliyetlere gelebilecek bir eğitimin aslında çok daha ucuza verilebilmesini ve yeni teknolojilerle öğrencilerin tanışmasını sağlıyor. Öğrencilerimiz 5 farklı aracın tüm detaylarını öğrenerek buradan mezun olacak."

Birinci sınıf öğrencisi Zeynep Tutu ise elektrikli araçların parçalarını bire bir sanal ortamda görerek tanıma imkanına kavuştuklarını belirtti.

Sanal ortamın öğrenmelerini kolaylaştırdığını anlatan Tutu, "Bu ders montaj ve demontajı çalıştım. Aracın platformunu, şarj ünitesini görüyorum. Montajda neyi nereye takmam gerektiğini öğreniyorum. Simülasyon çok daha kolay ve verimli bir şekilde öğrenmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar
Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar
Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar
Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar
Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar

Organize Sanayi Bölgesi, İnönü Üniversitesi, Tragger, OSB, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Elektrikli araçların bakım ve onarımını simülasyonla öğreniyorlar - Son Dakika


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