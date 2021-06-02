Elektrikli araçların nitelikli ustaları "Otookul Eğitim Merkezi'nde" yetiştiriliyor - Son Dakika

Sakarya'da elektrikli araç sektörünün servis ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan "Otookul Eğitim Merkezi'nde" nitelikli ustalar yetiştiriliyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan ile otomotiv uzmanı İhsan Boya, elektrikli otomotiv sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda oluşabilecek arızaları çözüme kavuşturmak amacıyla "yerli mobil motor bremze" cihazı geliştirdi.

Boya, KOSGEB'den hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında geliştirdiği cihazın, araçtaki arızayı gidermesinin yanı sıra eğitim aracı görevi de görmesi üzerine, hibe desteğiyle araştırma ve geliştirme, eğitim ve uygulama alanlarının olduğu Otookul Eğitim Merkezi'ni kurdu.

Prof. Soyhan'ın akademik katkı sunduğu, araç elektriğiyle ilgili bütün işlemlerin yapılabildiği merkezde, elektrikli araçlara yönelik nitelikli servis personeli yetiştiriliyor.

"Cihaz, eğitim sistemi haline dönüştü"

SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, AA muhabirine, elektrikli yerli otomobilde üretime başlama sürecinin her geçen gün yaklaştığını söyledi.

Sanayinin elektrikli araçlara ve aksamına ayak uydurabilmesi düşüncesiyle, İhsan Boya ile bu açığı kapatabilmek için hangi projelerin yapılabileceğini kurguladıklarını anlatan Soyhan, "Elektrikli araç sektöründe çalışacak elemanların yetiştirilebilmesi için bir cihaza ihtiyacımız vardı. Bu çalışmaya kişilere çok daha kolay kullanım sağlayabilecek, elektrikli araçları kontrol etme ünitesi geliştirme fikriyle başladık. Projemiz, KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında değerlendirildi ve kabul edildi." diye konuştu.

Soyhan, cihazın arızalı aracın olduğu yere götürülerek sorunun çözülmesinin mümkün hale geldiğini, mobil bir sistem ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sistem sadece onarım amacıyla geliştirildi ama yeni eklenen özelliklerle eğitim sistemi haline dönüştü. Cihazda araçların elektronik aksamıyla ilgili önemli bilgiler de var. Çok basitleştirilmiş bir düzeyde kişinin hangi fonksiyonları nasıl çalıştıracağı görsel hale getirildi ve bu şekilde aracın tamirinde rahatlatıcı bir etki oluştu. Bunu Türkiye'ye yayma, yurt dışına teknoloji transferi ihraç etme potansiyelimiz doğdu."

"İstihdam garantili eğitimler veriliyor"

İŞKUR ile bu teknolojinin kişilerin meslek edinme anlamında nasıl kullanılabileceği konusunda istişare ettiklerini aktaran Prof. Dr. Soyhan, "İhsan Bey'le İŞKUR'la bir anlaşma yaparak ve burada eğitim gören kişilere istihdam garantisi vererek ilk eğitimimizi başlattık. Arkadaşlar burada teorik bilgileri de öğreniyorlar ve pratik eğitim sayesinde uygulamayı yapabiliyorlar." dedi.

Soyhan, amaçlarının teorik bilgiyle uygulamayı bir araya getirmek olduğunu, bunu da başardıklarını belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla elektrikli araç teknolojisinde bir ilki başardık. Bunu genişleterek ülkemize örnek olmaya çalışacağız. Projede amaç, geleceğin teknolojisi elektrikli araçlara servis sağlayacak çalışanları eğitmek ve elektrikli araç teknolojisi yaygınlaştığında hazır olmak. Dışa bağımlılığımızı azaltmak." ifadelerini kullandı.

"Önce nitelikli personel açığını kapatmaya çalışıyoruz"

Otomotiv uzmanı İhsan Boya da amaçlarının nitelikli personel yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Tecrübeyi öğretecek bir mekan tasarladıklarını aktaran Boya, "Kişinin öğrenmek istediğini görsel olarak gördüğü, elle de uygulamasını yapabileceği bir merkez oldu. Hem teknik eğitim alanı var hem pratik uygulama alanı hem de gerçek arabalarda onarım yapma seçeneği var. 3'ü bir arada bir merkez oluşturduk." dedi.

Boya, eğitim alarak bilinçli şekilde onarım yapmanın öğretilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası güncel teorik eğitimlerin alınabileceği bir merkez. Temelini almazsan teknolojiye ayak uyduramazsın. Önce nitelikli personel açığını kapatmaya çalışıyoruz. Açığı kapattıktan sonra elektrikli otomobil eğitimi veriyoruz. Sonuçta elektrikli otomobil, bütün markalarda kullanılmaya başlandı. Ana sistem olarak eğitimini veriyoruz. Usta tecrübe ettikçe daha da gelişmiş olacak. Burada kişiyi meslek sahibi yapıyoruz. Sadece otomotiv elektroniği değil, elektromekanik eğitimini de veriyoruz."

Araç motorunun çalışması için etkenlerin bulunduğunu, bunların basitleştirilerek cihaza yüklendiğini aktaran Boya, "Hangi bölümde sıkıntı varsa ana arızayı nokta atışı çözecek bir cihaz tasarladık. Hem arıza tespit cihazı, hem arızayı bulana kadar rehber hem de arızayı çözene kadar eğitimci gibi düşünüldüğünde ustayla makineyi bir araya getiren şu anda tek cihaz." şeklinde konuştu.