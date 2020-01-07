Elektrikli battaniye evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli battaniye evi yaktı - Son Dakika

Elektrikli battaniye evi yaktı

6 saat önce

Bodrum'da bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Elektrikli battaniye evi yaktı, System.String[]

Bodrum'da bir evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.


Yokuşbaşı Mahallesi Defne Sokak üzerindeki 2 katlı bir binanın alt katındaki ikamette, elektrikli battaniyeden yangın başladı. Evde kimsenin bulunmadığı bir sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar alınmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 arazöz ve bir hızlı müdahale aracıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Sokağın dar olması nedeniyle araçlar bölgeye güçlükle ulaşabildi. 112 Acil Sağlık, polis ve ADM elektrik ekipleri de yangın yerin geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası söndürülen yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi.


Polis ve itfaiye ekipleri evde inceleme başlattı. - MUĞLA

İtfaiye, Bodrum, Defne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
Ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber
22:27 ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz - Son Dakika Haber
22:20 Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 7 tutuklama - Son Dakika Haber
22:17 Kalın: Bizim bu noktada arabulucu olalım gibi beklentimiz, talebimiz ve iddiamız yok - Son Dakika Haber
22:16 Irak Başbakanı Abdulmehdi: ABD askerlerinin çekilmesine dair imzalı mektup aldım - Son Dakika Haber
21:33 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 22:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli battaniye evi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]