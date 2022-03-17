Elektrikli battaniye evi yaktı - Son Dakika
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Elektrikli battaniye evi yaktı

17.03.2022 17:45
Elektrikli battaniye evi yaktı

Samsun'da elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Nuri Cerit Caddesi üzerindeki evin 2. katında meydana geldi. Evde 2 kişi bulunduğu sırada diğer odada açık unutulan elektrikli battaniye yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangında ev ve eşyaları zarar gören aile yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Yangın çıktığı sırada dedesiyle birlikte evde bulunan Samet Öket, "Elektrikli battaniyeden dolayı bir anda oldu. Biz oturma odasındaydık. Yanan odaya geldiğimizde dumanlar çıkıyordu, giremedik müdahale edemedik. Mecburen itfaiyeyi aradık. Evdekileri de dışarı çıkardık" dedi.

Yangını duyarak eve gelen Mustafa Öket ise, "Dolaplar, giysiler ne varsa gitti. Çekyat, yatak komple yandı. Banyonun içindekiler de gitmiş. 2 tane kapım yanmış. Odanın içi komple yanmış. Beklenmedik bir olay nerden ne çıkacağı belli olmuyor. Ne çocukların giysileri kaldı ne dolaplar kaldı ne yatak odası kaldı çocukların" diye konuştu. - SAMSUN

Elektrikli battaniye evi yaktı
Elektrikli battaniye evi yaktı
Elektrikli battaniye evi yaktı
Elektrikli battaniye evi yaktı
Elektrikli battaniye evi yaktı
Elektrikli battaniye evi yaktı

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APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞİ APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞİ

İtfaiye, İlkadım, Yangın, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli battaniye evi yaktı - Son Dakika


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