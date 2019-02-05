Son Dakika Haberleri: Elektrikli Battaniye Mağazada Yangın Çıkardı

Elektrikli Battaniye Mağazada Yangın Çıkardı

1 saat önce

ÇORUM'da mobilya mağazasında açık unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elektrikli Battaniye Mağazada Yangın Çıkardı, System.String[]
ÇORUM'da mobilya mağazasında açık unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mağazada hasar oluştu.

Yangın, dün akşam saatlerinde  Bahçelievler Mahallesi, 1'inci  Yeşilyurt Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında çıktı. İbrahim Gürhan'a ait mağazadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını kırıp içeri girdiği mağazadaki yangına büyümeden müdahale ederek alevleri söndürdü. Çalışanların bulunmadığı sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken mağazada hasar oluştu. Mağaza içinde tanıtım amaçlı açık unutulan elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:19 Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstediği Kızı Vermedikleri İddiasıyla İntihar İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıktı HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek

Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:26:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli Battaniye Mağazada Yangın Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]