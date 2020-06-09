Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi - Son Dakika

Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi

Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi Kayseri'de bir evde elektrik battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi

KAYSERİ - Kayseri'de bir evde elektrik battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Hacı Zühtü Efendi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, iddiaya göre elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Koltuğun tutuşması sonucu çıkan yoğun duman, kısa süre içerisinde bütün binayı sardı. Binada bulunan 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Polis ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Zehirlenen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi

Kocasinan, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elektrikli battaniye tutuştu, çıkan dumandan 11 kişi zehirlendi - Son Dakika

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