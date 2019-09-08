Son Dakika Haberleri: Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlendi
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Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlendi

12 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlendi, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Devrek'e bağlı Mumcuoğlu köyü Hırçaoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, 67 yaşındaki Şayeste K. elektrikli battaniyeyi açarak uykuya daldı. Ancak battaniyeden bir süre sonra dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun duman içerisinde kalan yaşlı kadın boğularak zehirlendi.


Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şayeste K.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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