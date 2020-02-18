Elektrikli battaniyeden çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
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Elektrikli battaniyeden çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

7 saat önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAMaltepe'de 5 katlı bir apartmanda elektrikli battaniyeden çıktığı söylenen yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Maltepe'de 5 katlı bir apartmanda elektrikli battaniyeden çıktığı söylenen yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi Oğuz Han Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir apartmanın ikinci katında çıktı. Elektrikli battaniyeden çıktığı söylenen yangında, daireden gelen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını gören mahalleli sokağa döküldü. Binayı saran dumanlar nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar dışarı çıkamadı. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden yanan daireye girerek içeride olan iki kişiyi dışarı çıkarttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve üst katta oturan bir kadını merdiven yardımıyla tahliye etti.

'KÖPEĞİN HAVLAMASIYLA FARK ETTİK

Binadan tahliye edilen bir kişi, 'Farkına varamadık. Bir anda köpeğin havlamasıyla fark ettik. Işık kapalıydı. Köpeği susturmak için kalktığımızda bebek yatıyordu. Işığı açtığımızda dumanların evin içine dolduğunu fark ettik. İş işten geçmişti kapıyı açtığımızda dışarı çıkılamaz bir hal almıştı. Mecburen balkonda itfaiyenin gelmesini bekledik. İtfaiye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bunu yaşayarak anladım. Böyle haberlerde dinleyerek değil de yaşayarak dedi.

Yangını gören bir mahalle sakini ise, 'Biz kız kardeşimden tam çıkıyorduk, karşı komşumuzun salon camından dumanların çıktığını gördük. O arada içerideki amca camdan bakıyordu. Biz de, 'Mehmet amca evin yanıyor.' Dedik. Adam bir telaşla sağa baktı sola baktı. Yangının nereden çıktığını anlayamadı. O arada arka taraftan da dumanlar çıkıyordu. Biz hemen itfaiyeyi aradık hemen geldiler. Sağ olsunlar apartmandaki insanları indirdiler. Bir tane bebek vardı annesiyle birlikte 5-6 kişi falandı. Yangın herhalde elektrikli battaniyeden çıkmış dedi.

Elektrikli battaniyeden çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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