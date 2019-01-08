Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangında Ev Kullanılmaz Hale Geldi
1 saat önce
İZMİR'in Kınık ilçesinde tek katlı bir ev, elektrikli battaniyeden çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
İZMİR'in Kınık ilçesinde tek katlı bir ev, elektrikli battaniyeden çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
?Kınık ilçesinin kırsal Sucahlı Mahallesi'nde tek katlı bir evde oturan Nazire Yavaş (90) ile oğlu Halil Yavaş (66), yatmadan önce çekyatın üzerine elektrikli battaniye açıp fişini taktı. Bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucu yangın çıktı. Halil Yavaş annesini evden dışarıya çıkardı. Yangını kovayla su dökerek söndürmeye çalışan Halil Yavaş, komşularından yardım istedi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Nazire Yavaş, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:29 Kaynak: DHA
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