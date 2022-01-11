Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

BURSA'nın İznik ilçesinde Demir Uysal (85), yalnız yaşadığı evinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İznik ilçesinin kırsal Orhaniye Mahallesi'nde Demir Uysal'ın tek başına yaşadığı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Demir Uysal'ın cansız bedeni bulundu. Demir Uysal'ın elektrikli battaniye içerisinde yattığı ve vücudunun çeşitli yerleri yandığı tespit edildi.Demir Uysal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.