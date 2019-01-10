Son Dakika Haberleri: Elektrikli Battaniyesi Alev Alınca Yaralanan Kişi Öldü

Elektrikli Battaniyesi Alev Alınca Yaralanan Kişi Öldü

1 saat önce

Bursa'da, elektrikli battaniyesinin alev alması sonucu yaralanan yaşlı adam, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Elektrikli Battaniyesi Alev Alınca Yaralanan Kişi Öldü, System.String[]
Bursa'da, elektrikli battaniyesinin alev alması sonucu yaralanan yaşlı adam, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, geçen pazartesi günü İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi'ndeki evinde elektrikli battaniyesinin tutuşması üzerine vücudunda yanıklar oluşan 81 yaşındaki Mahmut Sargın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağında ikinci derece yanıklar oluşan ve karbonmonoksit gazından etkilenen Sargın, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:03 Kaynak: AA

İznik, Bursa, Güncel
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