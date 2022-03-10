Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

10.03.2022 11:32
Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir ikametten elektrikli bisikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelilerinin F.Y., B.K., M.S. ve M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, belirlenen adreslerinde çalınan elektrikli bisikletle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.Y. ve B.K. tutuklanırken, elektrikli bisiklet ise sahibine teslim edildi. - HATAY

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Hisarcık, Bisiklet, Hatay, Erzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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