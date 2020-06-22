Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Levent Uyandı idaresindeki elektrikli bisiklet, Atatürk Bulvarı Vali Konağı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Levent Uyandı ile elektrikli bisiklette bulunan 8 yaşındaki Kaan Uyandı yaralandı. Yaralılar olay yerin eğelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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