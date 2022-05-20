Elektrikli bisiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

20.05.2022 16:52
Elektrikli bisiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 06 AEK 649 plakalı hafif ticari araç, hastane acil servis bahçe kapısından girdiği sırada arkasından gelen M.C.A. (13) idaresindeki elektrikli bisiklet araca çarptı. Kazada elektrikli bisikletten düşerek hafif şekilde yaralanan M.C.A'yı gören sürücü hastaneden yardım istedi. M.C.A. sağlık ekiplerince acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Bisiklet, Konya, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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