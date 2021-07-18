ELEKTRİKLİ BİSİKLET HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da, evin önündeki elektrikli bisikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Abdulaziz D. (41), polis operasyonuyla yakalandı.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet A., 22 Haziran sabahı, evinin önüne park ettiği elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Ahmet A.?nın, emniyete giderek, şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin Abdülaziz D. olduğunu belirledi. Yeşilbağlar Mahallesi'nde saklandığını belirleyen polis, yaptığı baskınla Abdülaziz D.?yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülaziz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.