Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı

17.06.2022 16:05
Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı

Konya'da elektrikli bisiklet çalan maskeli hırsız, 24 ayrı kameradan elde edilen 56 saatlik görüntü analizi sonucu tespit edildi.

Konya'da elektrikli bisiklet çalan maskeli hırsız, 24 ayrı kameradan elde edilen 56 saatlik görüntü analizi sonucu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Akıncılar Mahallesi Demirsöz Sokak'ta elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği adresteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli bir şahsın sokak üzerinde etrafı kolaçan ettikten sonra belinden çıkardığı levye ile elektrikli bisikletin kilidini zorlayarak kırdığı ve elektrikli bisiklet ile bölgeden uzaklaştığını belirledi. Polis ekipleri, zanlının çaldığı elektrikli bisiklet ile uzaklaştığı yöndeki birçok iş yeri ve Kent Güvenlik yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait 24 ayrı görüntünün 56 saatlik analizinde şüpheli şahsın daha önce de birçok hırsızlık olayından suç kaydı olan C.R.S. olduğunu tespit etti. Zanlının Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde farklı adreslerde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli C.R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.R.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı
Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı

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Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet hırsızını taktığı maske de kurtaramadı - Son Dakika

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