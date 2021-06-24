ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE KOLTUK TAŞIDI - Son Dakika

ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE KOLTUK TAŞIDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıyan sürücüyü görenler şaşkına döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıyan sürücüyü görenler şaşkına döndü. İnegöl ilçesinde bazı sürücülerin mobilya taşıma yöntemleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mesudiye Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet sürücüsü, bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Tehlikeli anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafikteki diğer sürücüler ise, şaşkına döndü.

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