Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Antalya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Ebru Sonkaya (27) idaresindeki elektrikli bisiklet, Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, Ebru Sonkaya ile çocukları Nurhayat (6) ve Berat (7) ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ebru Sonkaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan iki çocuk ile motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sonkaya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında Sonkaya'nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bisiklet, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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