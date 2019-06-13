Son Dakika Haberleri: Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı.

Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]


BURSA'da otomobil çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralanıdı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıb.
Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Yavuz (15) yönetimindeki elektrikli bisiklet, Ahmet Akyollu caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut Karaş (30) yönetimindeki 16 LTB 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Eren Yavuz ile arkasında bulunan Hamza Balantekin (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:23 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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