Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 torunu ile birlikte uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Elektrikli bisiklet kullanan Feride nine, 3 torunu ile birlikte uçuruma yuvarlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrikli bisikletine bindirdiği 3 torunu ile birlikte tarlaya giden Feride nine uçuruma yuvarlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrikli bisikletine bindirdiği 3 torunu ile birlikte tarlaya giden Feride nine uçuruma yuvarlandı. 70 yaşındaki yaşlı kadın ve 3 torunu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Yörükali Mahallesi Hasaki Dereler mevkisinde meydana geldi. Yörükali'deki evinden elektrikli bisikletine binerek ayrılan 70 yaşındaki Feride Ş. 12, 7 ve 5 yaşlarındaki 3 torununu da bisiklete bindirip birlikte tarlaya götürmek istedi. Tarlanın bulunduğu bölgede 2 bölmeli elektrikli bisikleti yol kenarına park etmek isteyen yaşlı kadın bisikleti kaydırınca 3 torunu ve bisiklet ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Yaralanan Feride nine ve 3 torunu olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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