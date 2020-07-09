Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği önündeki döner kavşakta meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği önündeki döner kavşakta meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Düzce kent merkezinde valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Caddesi istikametinden kavşağa giren H.D. idaresindeki elektrikli bisiklet otomobile çarptı. Bisiklet sürücü genç kadın kazanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü H. D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı daha sonra tedavi edilmek üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:54 Kaynak: İHA
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