Elektrikli bisiklet, park halindeki TIR'a çarptı: 2 Afgan yaralı - Son Dakika

KÜTAHYA'da elektrikli bisikletle park halindeki TIR'a çarpan Afganistan uyruklu Hayrullah Ahmedi ve Javad Hasaan, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kütahya- Tavşanlı çevre yolu yan yol şeker fabrikası mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Ahmedi kullandığı elektrikli bisikletle, arkadaşı Javad Hasaan'ı da yanına alarak Tavşanlı ilçesine doğru yola çıktı. Ahmedi ve Hasaan, şeker fabrikası mevkisinde park halindeki 43 ABN 028 plakalı TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi de aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları TIR'ın dorse kısmını havaya kaldırarak yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarıp ambulansa taşıdı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.