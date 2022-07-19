Elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında böyle kaldı

Önce otomobil kapısına çarptı, sonra kamyonun altında kalarak ağır yaralandı

Otomobil kapısına çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı

Talihsiz sürücü kamyonun altında kalarak ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun sağında park halinde bulunan bir otomobilin açılan kapısına çarparak yola devrilen ve kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman B. isimli sürücü kullandığı elektrikli bisiklet ile seyir halindeyken yolun sağına park edilen 10 ES 288 plakalı otomobilin sahibi Serkan T. tarafından açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süleyman B. kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı şeritten gelen Yücel H.'nin kullandığı 26 VD 678 plakalı kamyonun önüne devrildi. Kamyon sürücüsü Yücel H.'nin 11 metrelik frenine rağmen Süleyman B., kamyonun altında kalmaktan kurtulamadı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, kamyonun sol ön tekerinin üzerinden geçtiği elektrikli bisiklet sürücüsü Süleyman B., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.