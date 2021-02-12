Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı

Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı

12.02.2021 11:32

ANTALYA'da elektrikli bisiklet sürücüsü genç, çevre yolunda kullanım şekliyle şaşkına çevirdi.

ANTALYA'da elektrikli bisiklet sürücüsü genç, çevre yolunda kullanım şekliyle şaşkına çevirdi. Sürücünün elektrikli motosikletin üzerine uzanıp tehlikeye davetiye çıkardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı, özellikle motosiklet sürücülerinin kask takmadan trafiğe çıkmaması için kampanyalar düzenlerken, Antalya'da bir genç kullandığı elektrikli bisiklet ile tehlikeye davetiye çıkardı. Kepez ilçesinin Gazi Bulvarı'nda bir genç, kullandığı elektrikli bisikletin selesinin üzerine uzandı. Rüzgardan etkilenmemesi için ayaklarını çapraz şekilde birbirine dolayan ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan sürücü, sağ eliyle gaz kolunu tutarken, sol eliyle de ayak konan bölümden tuttu.Trafikte seyreden bir sürücü ile yanındaki kadın arkadaşı, o anları kahkahalarla cep telefonuyla görüntüledi. "Bu ne ya! Ayyy" diyen kişi, "Bak şimdi bak" diyerek elektrikli bisikletiyle yolda giden gence bağırdı. "Kardeşim havalar nasıl? İyi misin?" diyen kişiye bakan sorumsuz genç, sol eliyle görüntü çeken kişiye işaret yapıp yoluna devam etti.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Bisiklet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Son Dakika! Sıfır otomobillerde, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 katına çıktı
12:49 Son Dakika! Tüm otomobillere ek MTV getirildi
12:26 Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak
12:22 Son Dakika: Memur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak
12:15 Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı
12:12 Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkanın, Avrupa için ise tek şartı var
12:11 Ne Erdinç Sözer kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti
12:08 Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkan, Avrupa için ise tek bir şart koydu
11:54 Niğde'de zorla evlendirilmek istendiği söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı
11:53 Azeri Kızı Günel'den Ebru Gündeş'e bomba suçlama: Konserimi engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 13:15:48. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet sürücüsü, tehlikeye davetiye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement