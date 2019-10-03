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Elektrikli bisiklet taksi ile çarpıştı 2 çocuk yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, taksiyle çarpışan elektrikli bisikleti kullanan Samet Turgut (12) ve arkasında oturan komşularının kızı Hatice Örücü (6) yaralandı.

Elektrikli bisiklet taksi ile çarpıştı 2 çocuk yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, taksiyle çarpışan elektrikli bisikleti kullanan Samet Turgut (12) ve arkasında oturan komşularının kızı Hatice Örücü (6) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Erbiçer (49) yönetimindeki 45 T 9457 plakalı taksi ile Samet Turgut'un kullandığı elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletten yola düşen Samet Turgut ile arkasında oturan, komşularının kızı Hatice Örücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı çocuklar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Samet Turgut ile Hatice Örücü'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Taksi sürücüsü Recep Erbiçer'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatice Çarpar, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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