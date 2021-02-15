Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı - Son Dakika

Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı

15.02.2021 17:02
Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı, System.String[]

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Üreticiler Derneği (MOTODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile 39 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandığını belirterek, pazarın en önemli oyuncuları arasına giren Türkiye'nin Portekiz, Polonya...

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Üreticiler Derneği (MOTODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile 39 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandığını belirterek, pazarın en önemli oyuncuları arasına giren Türkiye'nin Portekiz, Polonya ve Bulgaristan ile yarıştığını ifade etti.

MOTODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, Türkiye'nin, yerli ve milli katma değeri yüksek ürün pazarında büyük oyuncular arasında yer aldığını belirterek, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile ülkeye 39 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağlandığını söyledi. Bekir Müjdeci, Avrupa'nın Temmuz 2018'de elektrikli bisiklette, Uzak Doğu mamullerine getirdiği ilave gümrük vergileri sonrasında Portekiz, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye'nin elektrikli bisiklet üretme ve Avrupa pazarına satma noktasında kıyasıya yarışa girdiğini kaydetti.

Yerli üretim ile ihracat fırsatı

Müjdeci, Türkiye, gelişmiş yerli sanayisi ve teknolojisinin de katkısıyla, katma değeri yüksek kalemler olan şasi, jant, lastik gibi ana kalemleri kolay yolu seçip ithal etmek yerine, ülke sınırları içerisinde üreterek ve kaliteli işçiliğinin de avantajıyla Avrupa'nın ilgisini çekmeyi başardığını vurguladı. Müjdeci, "MOTODER olarak desteklediğimiz elektrikli bisiklet sektöründe yapılan yatırımların karşılığında, Türk Menşeli ürünlerin hali hazırda 45 ülkeye ihracatının yapıldığını görüyoruz. Özellikle AB standartlarında yapılan yüksek kalite yerli üretim ve bu standartlara uygun belgelendirmeler ile Avrupa pazarında ülkemize her geçen gün yeni pazar kapıları açılmıştır. Bu pazarın büyümesinde en büyük etken, bireylerin elektrikli bisiklete olan taleptir. Ayrıca AB ülkelerinin son dönemde yakından takip ettiğimiz verilerine göre, salgın başladığından bu yana elektrikli bisiklet yollarının alt yapısına 1 milyar Euro'dan fazla para harcamaları ve 2 bin 500 kilometreden fazla ilave bisiklet yolları yapmalarını başlıca sebepler arasında gösterebiliriz" dedi.

Ünlü firmadan yerli marka ile ortaklık müjdesi

MOTODER Başkan Yardımcısı Müjdeci, "Türkiye'nin elektrikli bisiklet alanında dünya pazarında atmış olduğu adımlar ve Türk firmalarının bu ürünler için Çin, İtalya, Almanya, Brezilya ve Amerika gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlarda 'Made in Turkey' etiketiyle boy göstermeleri birçok dünya markasının da ilgisini çekmiştir. Son dönemde lüks araçları ile bilinen Jeep markasının üst düzey yetkilileri, ülkemize bir dizi ziyaretler yapmış ve Türkiye'nin Yerli Elektrikli Bisiklet Markası olan RKS markası ile iş ortaklığı anlaşması yaparak Türkiye'de ortam üretim kararı almışlardır. Salgın sonrası hayatımızın birçok noktasında yaptığımız zorunlu değişikliklerin, elektrikli bisiklet pazarında Avrupa'nın yanında ülkemizde de gözle görülür bir şekilde hayatımızda yer edindiğini ve bundan sonraki aşamalarda da günlük yaşantımızın ortak bir parçası olacağı kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

İhracatın yüzde 62'sini tek bir firma yaptı

Müjdeci, Türkiye'den yapılan elektrikli bisiklet ihracatının yüzde 62'sinin MOTODER üyesi olan RKS Otomotiv tarafından yapıldığını belirterek, bu durumu ise gurur verici olarak ifade etti. Müjdeci, RKS Otomotiv'in Gaziantep ve Manisa'da üretici firma olduğunu hatırlatarak, "RKS Otomotiv, elektrikli bisiklet pazarının ülkemizde ve dünyada çok daha iyi seviyelere geleceğine inanması nedeniyle Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırım kararını aldı ve zaman kaybetmeden Avrupa'nın En Büyük Elektrikli Bisiklet Üretim Tesisi kuracağı bilgisini duyurdu. Elektrikli Bisiklet sektöründe, Avrupa'da ve Türkiye'de ayrı bir heyecana neden olmuştur. MOTODER olarak, elektrikli bisiklet ihracat pazarında Türkiye lehine olan bu inovasyon rüzgarında, sektör olarak yatırımlara hız vermeli, istihdamı artırmalı ve Ülke olarak bu fırsatı kaçırmamalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı
Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı

Motosiklet, Bisiklet, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Fenerbahçeli Mame Thiam, Diyarbakır'da okul yeniletti Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Son Dakika! 40 ildeki terör operasyonlarında HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı
Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti         
17:00
Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı         
16:38
'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat         
16:36
Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı         
16:05
Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz Antalya Barosu Başkanı'ndan skandal açıklama: Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz         
15:58
Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi         
15:45
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Nijerya'da kaçırılan 15 denizciden Halil Gülçür, yaşadıkları dehşeti anlattı Nijerya'da kaçırılan 15 denizciden Halil Gülçür, yaşadıkları dehşeti anlattı         
14:50
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 şehidimizle ilgili ilk açıklama: 5 aydır kardeşlerimizi kurtarmanın planını yapıyorduk         
14:01
Babası annesini öldürünce evdekileri katleden gencin, evlatlık olduğu ortaya çıktı Babası annesini öldürünce evdekileri katleden gencin, evlatlık olduğu ortaya çıktı         
13:00
Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı         
12:38
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay         
11:53
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu         
11:20
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 17:11:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei