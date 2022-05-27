Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü

27.05.2022 05:03
Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Yunus Karataşlı, hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Yunus Karataşlı, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Sarısakal Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yunus Karataşlı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Karataşlı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Karataşlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


YORUMLAR
500
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞADIĞI EŞİNİ TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞADIĞI EŞİNİ TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ LAF DALAŞI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ LAF DALAŞI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ
Kaynak: DHA

Ceyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 05:20:59. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement