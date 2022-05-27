Elektrikli bisiklet üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Yunus Karataşlı, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Sarısakal Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Yunus Karataşlı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Karataşlı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Karataşlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.