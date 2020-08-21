Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlara standart getirilecek - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın koordinasyonunda dün elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter ile ilgili 'Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı'nın, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi. Bakan Karaismailoğlu'nun talimatı ile online olarak 2 oturumda gerçekleştirilen toplantıda, ulusal ve uluslararası başlıkları ile şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği, sektörün şu anki durumu ve sağlanması gereken standartların ele alındığı kaydedildi. Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine standart getirileceği belirtilerek, toplantılarda elde edilen veriler ve sektör temsilcilerinin önerilerinin 28 Ağustos'ta Bakan Karaismailoğlu'nun da katılacağı Mikro Hareketlilik Ortak Akıl Toplantısı'nda masaya yatırılacaği ifade edildi.