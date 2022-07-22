Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

22.07.2022 16:52
Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü İ.C., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya R.C.'ye çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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