Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü İ.C., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya R.C.'ye çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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