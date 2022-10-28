Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar, hareketleriyle 'pes' dedirttiler - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar, hareketleriyle 'pes' dedirttiler

28.10.2022 11:34
Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar, hareketleriyle 'pes' dedirttiler

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan scooter faciasının ardından elektrikli bisiklete 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan scooter faciasının ardından elektrikli bisiklete 6 kişi binerek yol almaya çalışan gençlerin görüntüsü "Bu kadar da olmaz" dedirtti. O anları kayda alan adamın ise "Gençler helal olsun. Bir motora kaç kişi bindiniz. Çık çık sen üste çık. Bekle dur! Trafiği kapatalım mı? Maşallahınız var" sözleri ise tepki çekti.

Antalya'da cumartesi günü gece saatlerinde scooter kullanan iki gencin otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi kentte tartışma oluşturdu. Yaşanan kazaların ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde scooter kullanıcılarına yönelik denetimlerine ağırlık verdi.

Scootere 4 kişi bindiler

Bir yandan ekiplerin denetimleri artarken, diğer taraftan cep telefonu ile çekilen görüntüler gençler açısından scooter tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Antalya'da gece saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde bir scootere 4 kişinin bindiği görüldü.

6 kişi bindiler, sözleri büyük tepki çekti

Namık Kemal Bulvarı üzerinde çekilen bir başka görüntü ise görenlere "yok artık" dedirtti. Görüntülerde bir elektrikli bisiklete 6 gencin üst üste bindiği görüldü. O anları kayda alan adamın ise, "Gençler helal olsun vallahi. Bir motora kaç kişi bindiniz. Çık çık sen üste çık. Bekle dur! Trafiği kapatalım mı? Maşallahınız var. Bir motora 6 kişi bindiniz" sözleri ise tepki çekti.

Diğer görüntüde ise patenli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden elektrikli motosiklete tutunarak yol aldıkları görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izleyenler tarafından büyük tepki çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Scooterda 1'i çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk kamerada Scooterda 1'i çocuk 4 kişiyle ölüme meydan okuyan yolculuk kamerada Elektrikli scooter problemi ATSO'nun gündeminde Elektrikli scooter problemi ATSO'nun gündeminde

Scooter, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar, hareketleriyle 'pes' dedirttiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:15 Bakan Nebati'den "Türkiye'nin Yüzyılı" paylaşımı: Kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyor, yarınlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz
12:12 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli adamdan gündem olacak sözler: Türk vatandaşı olursam rezil olurum
11:56 BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Millet İttifakı'nda bizi istemiyorlar" dediği Saadet Partisi'nden ilk açıklama geldi: Bir görmek lazım
11:27 Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde görüntülendi
11:24 Evinde kalaşnikof mermileri bulunduran TTB Başkanı Fincancı konuştu: Adli Tıp dersinde öğrencilere anlatmak için satın aldım
11:22 Resmen Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'ten taraftarı mutlu eden sözler: Keyif veren bir futbol oynamak istiyoruz
11:15 Almanca öğretmeninin evinde cansız halde bulunan 17 yaşındaki Yiğit'in babası oğlunun mezarı başında konuştu: Bu ölümün şüpheli olduğu belli
11:08 Halit Kıvanç'ın oğlundan babasının cenazesinde saf tutan Orhan Gencebay'a sert sözler: Önde saf tutup 'gözüktüler' gittiler
10:59 İBB, toplu ulaşıma yüzde 24'lük zam teklifinin reddedilmesine tepki gösterdi: UKOME'de kabul edilmedi, bu tutum değişmeli
10:26 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 989 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 12:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar, hareketleriyle 'pes' dedirttiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement