Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu

26.05.2021 11:20

ADANA'da elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçen Enes Akbulut (12), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ADANA'da elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçen Enes Akbulut (12), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü Ömer Y. gözaltına alınırken, çocuğun olay yerine gelen yakını uzun süre ağladı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Enes Akbulut, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Ömer Y.'nin kullandığı 31 PR 557 plakalı TIR'ın altında kaldı. Bisiklet TIR'ın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Enes'in bir yakını ise gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut'un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu
Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu

Seyhan, Adana, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bisikletiyle TIR'ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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