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Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada

19.02.2022 09:54

Son dakika haberleri: Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada Zanlı güvenlik kamerasında şahsın kendi olmadığını söyledi Adana'da elektrikli bisikletin çalınması anbean görüntülenirken, polisin yakaladığı zanlı güvenlik kamerasında şahsın kendisine çok benzediğini ama bisikleti...

Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada

Zanlı güvenlik kamerasında şahsın kendi olmadığını söyledi

ADANA - Adana'da elektrikli bisikletin çalınması anbean görüntülenirken, polisin yakaladığı zanlı güvenlik kamerasında şahsın kendisine çok benzediğini ama bisikleti çalmadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.P., 11 Şubat gecesi elektrikli bisikletini evinin önüne park edip, şarja taktı. Sabah saatlerinde evden çıkan S.P., elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. S.P.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, evin önüne gelen bir kişinin şarj kablosunu söktüğü elektrikli bisikleti çalıp, bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan U.A.'nın olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen şüpheli, Eminağa Caddesi'ndeki evinin yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli U.A., ifadesinde görüntüdeki kişinin kendisine çok benzediğini ancak elektrikli bisikleti çalmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada
Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada
Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada
Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada

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Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı anlar kamerada - Son Dakika


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