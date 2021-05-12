Elektrikli bisikleti çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de park halindeki elektrikli bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi iki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde bisikletin sahibinin hırsızların arkasından baka kaldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Şehit Hasan Kubat Sokak üzerinde meydana gelen hırsızlık olayında Ö.İ. isimli şahıs bir iş yerinden alışveriş yapmak için elektrikli bisikletini iş yerinin önüne anahtarını üzerinde bırakarak park etti. Hırsızlık amaçlı etrafta keşif yapan iki şahsın dikkatini çeken park halindeki bisiklet, hırsızlık şüphelisi şahıs bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını gören Ö.İ. isimli şahıs ise bisikletini çalan hırsızın arkasından baka kaldı. Şahsın bisikletinin çalındığına dair ihbarda bulunmasının ardından olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık anını kaydeden görüntüleri izleyen ekipler elektrikli bisikleti çalan şahısların daha önceden çok sayıda kaydı bulunan İ.T. ile S.T. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - OSMANİYE