Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Önder Sokak'taki apartmanın önünde, park halindeki elektrikli bisikleti, saat 07.30 sıralarında bir kişi çalmak istedi. Bu sırada yan apartmandaki balkonda oturan kişi durumu fark edip tepki gösterdi. Paniğe kapılan şüpheli, elektrikli bisikleti bırakıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.( DHA )

Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ ÇALARKEN ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ, KAÇMA ANI KAMERADA - Son Dakika

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