Son dakika! Elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada - Son Dakika

OSMANİYE'de bir kişinin, alışveriş için gelip iş yerinin önüne bıraktığı elektrikli bisikleti çalındı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Hasan Kubat Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ö.İ., alışveriş yapmak için geldiği iş yerinin önüne elektrikli bisikletini anahtarını üzerindeyken bıraktı. Bu sırada bir kişi, park halindeki bisiklete binerek bölgeden uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını gören Ö.İ., iş yerinden hızlıca dışarı çıktı ancak yetişemedi.