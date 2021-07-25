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ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ - Son Dakika

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ

25.07.2021 15:18

MERSİN'de elektrikli bisikletin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

MERSİN'de elektrikli bisikletin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek, Büyükşehir Belediyesi'nin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Köpeğe 'Masum' adını veren veteriner hekimler, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde 12 Temmuz'da bir kişinin, elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği ana dair görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu. Görüntüleri kaydeden sürücünün ihbarda bulunması üzerine şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, kamera görüntülerini izledikten sonra sürücüye '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet etmekten 1033 lira cezai işlem uyguladı.

YARALI KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ALTINA ALDI

Yaralı köpek ise Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi eşliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Tedavisi ve bakımı yapılan yaralı köpek yeniden ayağa kalkıp kendisine ayrılan bölümde yürümeye ve koşmaya başladı. Veteriner hekimler ve bakıcılar tarafından sevgiyle yaklaşılan köpek, yaşadığı kötü duruma rağmen yine de insanların kendisine gösterdiği sevgiye sığınıyor.

'GELDİĞİNDE GÖĞÜS ALTINDA DERİN YARALANMALAR VARDI'

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, getirildiği anda köpeğin tedavisine başladıklarını belirterek, 'HAYDİ polislerimiz bize tutanaklı bir şekilde teslim etti. Köpeğimiz elektrikli bisikletin arkasından sürüklenmiş, yaralar almış ve bu yaralar neticesinde nekrotik odaklarla deri lezyonları oluşmuş. Geldiğinde göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavileri uygulayarak köpeğimizi tedaviye başladık. Derilerin üzerlerinde nekrotik odaklar, tüylerinde dökülmeler ve göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavisi yaparak bu deri lezyonlarını sönümlemeye çalıştık' dedi.

'DAHA ÖNCESİNDE DE DARBE ALMIŞ BU CAN DOSTUMUZ'

Bebek, tedavi esnasında kurumuş yaralara da denk geldiklerini sözlerine ekleyerek, 'Daha önce de bazı açık yaraları varmış. Çünkü onlar kurumuş ve üzerinden vakit geçmiş yaralardı. Bu, ilk yaralanması değil. Bize getirildiğinde açık yaraları olduğu gibi kurumuş yaraları da olan ve daha öncesinde darbe almış bu can dostumuz' diye konuştu.

'DERİN YARALANMALAR AŞAĞI YUKARI BİR HAFTA İÇERİSİNDE KAPANACAK'

Köpeğin son durumundan da bahseden Bebek, 'Şu anda sadece derin yaralanmalar kaldı ve diğer kısımlarındaki yaraları sönümledik.Derin yaralanmalar da aşağı yukarı bir hafta içerisinde kapanacak. Halsizlik, iştahsızlık vardı. Ürkek olduğu için herhangi bir şekilde insanlara yaklaşmıyordu. Şu anda ise bize karşı gayet ılıman bir şekilde yaklaşıp koşup oynar bir vaziyete geldi' ifadelerine yer verdi.

'İSMİNİ 'MASUM' KOYDUK?

Köpeğe koydukları 'Masum' isminin sebebine de değinen Bebek, 'Bize çok halsiz bir şekilde gelmişti. Çok da masum bir şekilde geldi. Biz de ismini 'Masum' koyduk. Şu anda tedavisi iyi aşamada. Sahiplendirmeye uygun. Sahiplenmek isteyenlerden bu canlarımıza iyi bakmalarını bekliyoruz. Herhangi bir esirgeme yurdundan bir çocuk alırcasına onlara itinalı bir şekilde davranacak, hiçbir şekilde zarar vermeyecek ve kendi çocukları gibi bakacak kişileri buraya bekliyoruz? dedi.

'ŞU ANDA KOŞUYOR, OYNUYOR HATTA ONUN HIZINA YETİŞEMİYORUZ'

Tedirginliğini ortadan kaldırmak amacıyla Masum'u bir hafta rehabilitasyon sürecine tabi tuttuklarını da vurgulayan Bebek, 'Masum, çok hiperaktif çıktı. İlk geldiğinde çok tedirgindi, insanlardan çok korkuyordu ama rehabilitasyon sürecimiz çok iyi neticelendi. Şu anda koşuyor, oynuyor hatta onun hızına yetişemiyoruz' diye konuştu.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ
ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ
ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ
ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ
ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ

Büyükşehir Belediyesi, Bebek, Masum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ARKASINDA SÜRÜKLENEN KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ETTİ - Son Dakika


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