Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti ittirerek apartmandan çıkardı ve kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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