Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı

03.10.2022 15:31
Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı

Eskişehir'de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti ittirerek apartmandan çıkardı ve kayıplara karıştı.

Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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