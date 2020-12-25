Elektrikli bisikletin çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, yolun karışına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğu, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan Özlem Atmaca (37) ile çocukları Muhammed (4) ve Evra'ya (2), Şuhayip Toprakçı yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocukları, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.