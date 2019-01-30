Son Dakika Haberleri: Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kişi Yaralandı

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kişi Yaralandı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kişi Yaralandı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki K.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Meryem Ekiz'e çarptı.


Kazada yaralanan Ekiz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü K.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Hükümet, Gaziantep, Güncel
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