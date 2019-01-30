Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kişi Yaralandı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hükümet
Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki K.D. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Meryem
Ekiz'e çarptı.
Kazada yaralanan Ekiz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü K.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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