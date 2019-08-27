Elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı
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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen kişi, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Şire Pazarı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ahmet Demirtaş'a, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Demirtaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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