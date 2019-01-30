Son Dakika Haberleri: Elektrikli Bisikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

2 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı.

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hükumet caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki K.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmek isteyen Meryem E.'ye (50) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, yerde yatan kadına yardımn etmek için yoğun çaba harcadı. Meryem E., olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Meryem, Gaziantep, 3. Sayfa
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