Elektrikli Bisikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Hükumet caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki K.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmek isteyen Meryem E.'ye (50) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, yerde yatan kadına yardımn etmek için yoğun çaba harcadı. Meryem E., olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı

Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü

Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi

Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti